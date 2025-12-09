By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

T-20I में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है।

रोहित शर्मा

उन्होंने अपने करियर में कुल 151 पारियां खेली हैं, जिसमें 205 छक्के लगाए हैं।

205 छक्के

लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के मुहम्मद वसीम हैं।

मुहम्मद वसीम

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 91 पारियां खेली हैं, जिसमें 187 छक्के लगाए हैं।

187 छक्के

न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

मार्टिन गुप्टिल

उन्होंने अपने करियर में कुल 118 टी-20 पारियां खेलीं, जिसमें 173 छक्के लगाए हैं।

173 छक्के लगाए 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज जोस बटलर हैं।

जोस बटलर

बटलर ने अपने करियर में अब तक कुल 132 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 172 छक्के लगाए हैं।

172 छक्के

लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।

सूर्यकुमार यादव

उन्होंने अब तक कुल 89 पारियां खेली हैं, जिसमें 154 छक्के लगाए हैं।

154 छक्के

