By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
T-20I में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है।
रोहित शर्मा
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 151 पारियां खेली हैं, जिसमें 205 छक्के लगाए हैं।
205 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूएई के मुहम्मद वसीम हैं।
मुहम्मद वसीम
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 91 पारियां खेली हैं, जिसमें 187 छक्के लगाए हैं।
187 छक्के
Pic Credit: Social Media
न्यूजीलैंड के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
मार्टिन गुप्टिल
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 118 टी-20 पारियां खेलीं, जिसमें 173 छक्के लगाए हैं।
173 छक्के लगाए
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज जोस बटलर हैं।
जोस बटलर
Pic Credit: Social Media
बटलर ने अपने करियर में अब तक कुल 132 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 172 छक्के लगाए हैं।
172 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं।
सूर्यकुमार यादव
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अब तक कुल 89 पारियां खेली हैं, जिसमें 154 छक्के लगाए हैं।
154 छक्के
Pic Credit: Social Media
