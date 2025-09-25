By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज
एशिया कप 2025 अब अपने लास्ट स्टेज पर है। इसके कुछ ही मुकाबले शेष हैं। सिर्फ दो मैचों के बाद इसका फाइनल खेला जाएगा।
एशिया कप 2025
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि एशिया कप 2025 में अब तक किन 5 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
एशिया कप 2025 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने अब तक एशिया कप 2025 में 17 छक्के लगाए हैं और भारत को अभी दो मैच खेलने बाकी हैं।
लगाए हैं 17 छक्के
Pic Credit: Social Media
अभिषेक शर्मा के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन हैं।
सैफ हसन
Pic Credit: Social Media
सैफ हसन ने अब तक एशिया कप 2025 में तीन पारियां खेली हैं, जिसमें 10 छक्के लगाए हैं।
10 छक्के
Pic Credit: Social Media
अफगानिस्तान के अजमातुल्लाह उमरजई इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया कप की 3 पारियों में 8 छक्के लगाए हैं।
अजमातुल्लाह उमरजई
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं। उन्होंने भी 3 पारियों में 8 छक्के लगाए हैं। नबी ने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए थे।
मोहम्मद नबी
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान इस सूची में पांचवें और आखिरी स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में अब तक 5 पारियां खेली हैं, जिसमें 8 छक्के लगाए हैं।
साहिबजादा फरहान
Pic Credit: Social Media
व्हाइट, ब्लू या पिंक, किस जर्सी में ज्यादा खूबसूरत लगती हैं स्मृति मंधाना?
Click Here