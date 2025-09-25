By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 25, 2025

एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज

एशिया कप 2025 अब अपने लास्ट स्टेज पर है। इसके कुछ ही मुकाबले शेष हैं। सिर्फ दो मैचों के बाद इसका फाइनल खेला जाएगा।

एशिया कप 2025

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि एशिया कप 2025 में अब तक किन 5 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं।

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

एशिया कप 2025 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।

अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा ने इस एशिया कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। उन्होंने अब तक एशिया कप 2025 में 17 छक्के लगाए हैं और भारत को अभी दो मैच खेलने बाकी हैं।

लगाए हैं 17 छक्के

अभिषेक शर्मा के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के बल्लेबाज सैफ हसन हैं। 

सैफ हसन

सैफ हसन ने अब तक एशिया कप 2025 में तीन पारियां खेली हैं, जिसमें 10 छक्के लगाए हैं।

10 छक्के

अफगानिस्तान के अजमातुल्लाह उमरजई इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया कप की 3 पारियों में 8 छक्के लगाए हैं।

अजमातुल्लाह उमरजई

लिस्ट में चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं। उन्होंने भी 3 पारियों में 8 छक्के लगाए हैं। नबी ने एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ दिए थे।

मोहम्मद नबी

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान इस सूची में पांचवें और आखिरी स्थान पर हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में अब तक 5 पारियां खेली हैं, जिसमें 8 छक्के लगाए हैं।

साहिबजादा फरहान

