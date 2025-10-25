By Vimlesh Kumar Bhurtiya
ODI में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज, विराट ने रचा इतिहास
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।
विराट कोहली ने लगाया अर्धशतक
लगातार दो डक होने के बाद विराट पर रन बनाने का काफी दबाव था, जिसे उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया और 74 रन की बेहतरीन पारी खेली।
74 रनों की शानदार पारी
विराट कोहली ने अपनी इस 74 रनों की पारी के साथ ही इतिहास रच दिया है। वे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज
उन्होंने आज के मैच में खेली गई पारी से श्रीलंका के संगाकारा को पीछे किया है। आइए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं।
टॉप-5 में कौन-कौन?
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड मास्टर-ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने इस फॉर्मेट में कुल 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं।
सचिन तेंदुलकर
सचिन के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है। कोहली ने अपने अब तक के वनडे करियर में कुल 293 पारियां खेली हैं, जिसमें 14255 रन बनाए हैं।
विराट कोहली
लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगाकारा का नाम है। संगाकारा ने अपने करियर में कुल 380 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें उन्होंने 14234 रन बनाए।
कुमार संगाकारा
सूची में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का नाम है। उन्होंने अपने करियर में 365 वनडे पारियों में 13704 रन बनाए।
रिकी पोंटिंग
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पांचवे और आखिरी बल्लेबाज श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 433 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 13430 रन बनाए।
सनथ जयसूर्या
