By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 18, 2025

 Sports

ODI में सर्वाधिक चौके लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज, विराट इस नंबर पर

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड मास्टर-ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है।

सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 452 वनडे पारियां खेलीं जिसमें 2016 चौके लगाए।

2016 चौके लगाए

लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं।

सनथ जयसूर्या

जयसूर्या ने अपने करियर में कुल 433 वनडे पारियां खेंलीं, जिसमें 1500 चौके लगाए।

1500 चौके लगाए

सूची में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के कुमार संगाकारा का नाम है।

कुमार संगाकारा

संगाकारा ने अपने करियर में कुल 380 वनडे पारियां खेलीं, जिसमें 1385 चौके लगाए।

1385 चौके लगाए

इस सूची में चौथे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम शामिल है।

विराट कोहली

विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 296 वनडे पारियां खेलीं हैं, जिसमें 1356 चौके लगाए हैं।

1356 चौके लगाए

365 पारियों में 1231 चौकों के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।

रिकी पोंटिंग के 1231 चौके

