By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 05, 2025
2025 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी
टेस्ट, वनडे और टी-20 सभी फॉर्मेट मिलाकर साल 2025 में अब तक सर्वाधिक शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
2025 में सर्वाधिक शतक वाले बैटर
साल 2025 में ऑल फॉर्मेट को मिलाकर सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट के नाम है।
जो रूट
रूट ने साल 2025 में अब तक कुल 18 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 22 पारियों में 67.50 की औसत से कुल 1350 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं।
लगाए हैं 6 शतक
लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का नाम है। गिल ने साल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है।
शुभमन गिल
उन्होंने इस साल अब तक कुल 22 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 28 पारियों में 54.26 की औसत के साथ 1411 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं।
6 शतक गिल के भी
लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रीलंकाई बल्लेबाज पथुम निसांका का नाम है। उन्होंने भी इस साल बेहतर क्रिकेट खेला है।
पथुम निसांका
पथुम निसांका ने साल 2025 में अब तक कुल 26 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 28 पारियों में 42.96 की औसत से 1203 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं।
4 शतकीय पारियां
साल 2025 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रवींद्र का भी नाम है। उन्होंने इस साल अब तक कुल 15 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी सभी 15 पारियों में 56.57 की औसत से 792 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं।
रचिन रवींद्र के 3 शतक
वेस्टइंडीज के केसी कार्टी इस सूची में तीन शतकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने 19 मैचों की 20 पारियों में यह कारनामा किया है।
केसी कार्टी के भी 3 शतक
