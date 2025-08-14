By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में एकमात्र भारतीय
टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले दुनिया के टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज
टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज भारत के अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
उन्होंने अपने पूरे करियर में अब तक 16 टी-20 पारियों में बल्लेबाजी की है और 193.84 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
193.84 की स्ट्राइक रेट
लिस्ट में दूसरे स्थान पर एस्टोनिया के बल्लेबाज साहिल चौहान हैं।
साहिल चौहान
उन्होंने अब तक अपनी टीम के लिए कुल 22 मैच खेले हैं, जिसकी 21 पारियों में बल्लेबाजी की है और 184.23 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
184.23 की स्ट्राइक रेट
लिस्ट में तीसरे स्थान पर जिब्राल्टर के बल्लेबाज केरॉन जे स्टैग्नो हैं।
केरॉन जे स्टैग्नो
उन्होंने अपने करियर के दौरान अब तक जिब्राल्टर के लिए कुल 25 मैच खेले हैं, जिसकी 24 पारियों में 177.29 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
177.29 की स्ट्राइक रेट
टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में चौथे स्थान पर सऊदी अरब के बल्लेबाज फैजल खान हैं।
फैजल खान
उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 61 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 61 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 173.43 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।
173.43 की स्ट्राइक रेट
लिस्ट में 5वें और आखिरी स्थान पर बेल्जियम के सबेर जाखिल हैं। उन्होंने 52 मैचों की 47 पारियों में 169.28 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
सबेर जाखिल 5वें स्थान पर
