By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 03, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
टी 20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने तो 1000 से ज्यादा लगाए
टी-20 क्रिकेट यानी फ्रेंचाइजी और नेशनल टीम को मिलाकर सर्वाधिक छक्के किन 5 बल्लेबाजों ने लगाए हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।
टी-20 में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बैटर
Pic Credit: Social Media
टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने वेस्टइंडीज की नेशनल क्रिकेट टीम के अलावा कई फ्रेंचाइजी के लिए भी टी-20 क्रिकेट खेले।
क्रिस गेल
Pic Credit: Social Media
गेल ने अपने करियर में कुल 463 टी-20 मैच खेले, जिसकी 455 पारियों में 1056 छक्के लगाए।
कुल 1056 छक्के
Pic Credit: Social Media
गेल दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टी-20 क्रिकेट में 1000 से अधिक छक्के लगाए हैं।
1000 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
क्रिस गेल के बाद टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ही बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड के नाम है।
कीरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर
Pic Credit: Social Media
पोलार्ड ने अपने करियर में कुल 720 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 640 पारियों में 966 छक्के लगाए हैं।
966 छक्के
Pic Credit: Social Media
सूची में तीसरे स्थान पर आंद्रे रसेल हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 574 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 474 पारियों में 769 छक्के लगाए हैं।
आंद्रे रसेल नंबर तीन पर
Pic Credit: Social Media
निकोलस पूरन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक्टिव पूरन ने अपने करियर में अब तक कुल 424 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 398 पारियों में 685 छक्के लगाए हैं।
निकोलस पूरन चौथे स्थान पर
Video Credit: Social Media
लिस्ट में पांचवें नंबर पर इंग्लैंड के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 516 टी-20 मैच खेले, जिसकी 512 पारियों में 584 छक्के लगाए।
एलेक्स हेल्स नंबर 5 पर
Pic Credit: Social Media
ये हैं विकास दिव्यकीर्ति सर की फेवरेट स्टूडेंट, पहले थीं IPS अब IAS