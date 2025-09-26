By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले 5 बैटर
एशिया कप अब तक दो बार टी-20 फॉर्मेट में खेला गया है। यह तीसरी बार है जब एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।
एशिया कप टी-20
ऐसे में आज हम आपको उन 5 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगें, जिन्होंने एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं।
सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज
एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा ने अब तक एशिया कप टी-20 के सिर्फ 5 मैच खेले हैं, जिसकी 5 पारियों में 17 छक्के लगाए हैं।
लगाए हैं 17 छक्के
एशिया कप टी-20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज हैं।
रहमानुल्लाह गुरबाज
उन्होंने एशिया कप टी-20 के कुल 8 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 8 पारियों में 15 छक्के लगाए हैं।
15 छक्के
लिस्ट में तीसरे स्थान पर हांगकांग के बाबर हयात हैं। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 14 छक्के लगाए हैं।
बाबर हयात
नजिबुल्लाह जादरान इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 8 मैचों की 8 पारियों में 13 छक्के लगाए हैं।
नजिबुल्लाह जादरान
बांग्लादेश के सैफ हसन इस सूची में 5वें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 4 मैच की 4 पारियों में 12 छक्के लगाए हैं।
सैफ हसन
