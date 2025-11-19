By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है।
सचिन तेंदुलकर
Pic Credit: Social Media
सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों के 329 पारियों में 15921 रन बनाए हैं।
15921 रन
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रूट हैं।
जो रूट
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 158 टेस्ट मैचों की 288 परियों में 13543 रन बनाए हैं।
13543
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं।
रिकी पोंटिंग
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 168 मैचों की 287 पारियों में 13378 रन बनाए हैं।
13378
Pic Credit: Social Media
इस सूची में महान ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम भी शामिल है। वे चौथे स्थान पर हैं।
जैक कैलिस
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 166 मैचों की 280 पारियों में 13289 रन बनाए हैं।
13289
Pic Credit: Social Media
क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ का नाम भी इस सूची में शामिल है। वे पांचवे स्थान पर है। उन्होंने 164 मैचों की 286 पारियों में 13288 रन बनाए हैं।
राहुल द्रविड़
Pic Credit: Social Media
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड संग सुपर रोमांटिक तस्वीरें
Click Here