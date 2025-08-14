By Vimlesh Kumar Bhurtiya
वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक ODI शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
हाल ही में वेस्टइंडीज के शाई होप ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना 18वां वनडे शतक जड़ा है।
शाई होप की शतकीय पारी
वे वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
सर्वाधिक शतक वाले तीसरे बल्लेबाज
ऐसे में आइए आज हम आपको उन टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़े हैं।
टॉप-5 में कौन-कौन?
इस सूची में पहले स्थान पर यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं।
क्रिस गेल पहले स्थान पर
क्रिस गेल ने अपने वनडे करियर में कुल 25 शतक जड़े हैं और वे वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।
लगाए हैं इतने शतक
लिस्ट में दूसरे स्थान पर ब्रायन लारा का नाम है।
ब्रायन लारा
लारा ने वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए कुल 19 शतक जड़े हैं।
19 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर
शाई होप इस सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज के लिए उन्होंने अब तक कुल 18 शतक जड़े हैं।
शाई होप नंबर तीन पर
लिस्ट में चौथे स्थान पर डी हेन्स हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए वनडे क्रिकेट में कुल 17 शतक लगाए।
डेसमंड हेन्स चौथे स्थान पर
वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें स्थान पर शिवनारायण चंद्रपॉल हैं। उन्होंने इस टीम के लिए कुल 11 शतकीय पारियां खेली हैं।
एस चंद्रपॉल नंबर 5 पर
