By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 06 , 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टी-20I में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के नाम है।

बाबर आजम

Pic Credit: Social Media

बाबर आजम ने अब तक अपने टी-20 करियर में कुल 41 बार 50+ स्कोर बनाया है।

41 बार

Pic Credit: Social Media

इस सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

कोहली ने अपने टी-20 करियर में कुल 39 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया।

39 बार

Pic Credit: Social Media

सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

Video Credit: Social Media

रोहित शर्मा ने अपने टी-20 करियर में कुल 37 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया।

37 बार

Pic Credit: Social Media

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 में अब तक कुल 31 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।

मोहम्मद रिजवान 31 बार

Pic Credit: Social Media

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।

जोस बटलर

Pic Credit: Social Media

बटलर ने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 29 बार 50+ का स्कोर बनाया है।

29 बार 50 से अधिक का स्कोर

Pic Credit: Social Media

ODI में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले दुनिया के 5 महान बल्लेबाज

 Click Here