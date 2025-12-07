By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 06 , 2025
टी-20I में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले 5 बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के नाम है।
बाबर आजम
बाबर आजम ने अब तक अपने टी-20 करियर में कुल 41 बार 50+ स्कोर बनाया है।
41 बार
इस सूची में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
कोहली ने अपने टी-20 करियर में कुल 39 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया।
39 बार
सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने अपने टी-20 करियर में कुल 37 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया।
37 बार
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 में अब तक कुल 31 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।
मोहम्मद रिजवान 31 बार
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।
जोस बटलर
बटलर ने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 29 बार 50+ का स्कोर बनाया है।
29 बार 50 से अधिक का स्कोर
