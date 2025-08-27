By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 9 गेंदों में ही..

टी-20 अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह ऐरी के नाम है।

दीपेंद्र सिंह ऐरी 

उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ सिर्फ 9 गेंदों में ही अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया था

सिर्फ 9 गेंदों में अर्धशतक

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।

युवराज सिंह

युवराज ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा था।

सिर्फ 12 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज मिर्जा अहसान इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।

मिर्जा अहसान

उन्होंने लग्जमबर्ग के खिलाफ साल 2019 में सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।

13 गेंदों में अर्धशतकीय पारी

टर्की के बल्लेबाज मुहम्मद फहद ने साल 2025 में बुलगेरिया के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया था।

मुहम्मद फहद

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो का नाम इस सूची में 5वें स्थान पर है।

कॉलिन मुनरो

उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ साल 2016 में सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया था।

सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक

