ऑस्ट्रेलिया के लिए ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम है।
ग्लेन मैक्सवेल
उन्होंने साल 2023 के विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।
40 गेंदों में शतक
ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कैमरन ग्रीन हैं।
कैमरन ग्रीन
उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 47 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है।
47 गेंदों में शतक
लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल का नाम है।
ग्लेन मैक्सवेल
मैक्सवेल ने साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में 51 गेंदों पर शतक लगा दिया था।
51 गेंदों में शतक
सूची में चौथे स्थान पर जेम्स फॉल्कनर हैं। उन्होंने साल 2013 में भारत के खिलाफ 57 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी।
फॉल्कनर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फॉल्कनर ने यह कारनामा उसी मैच में किया था जिसमें रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। फॉल्कनर के इस ताबड़तोड़ शतक के कारण मैच काफी क्लोज हो गया था।
जिस मैच में रोहित ने बनाया था दोहरा शतक
लिस्ट में पांचवे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड का नाम है।
ट्रेविस हेड
हेड ने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 59 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी और मैच को शानदार बनाया था।
59 गेंदों में बनाया था शतक
