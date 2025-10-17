By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 17, 2025
ODI में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं।
एबी डिविलियर्स
डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 31 गेंदों में शतक ठोक दिया था। उन्होंने इस मैच में 44 गेंदों में 149 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी।
31 गेंदों में शतक
न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ओडीआई में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।
कोरी एंडरसन
उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 36 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। 47 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए थे।
36 गेंदों में शतक
लिस्ट में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं।
शाहिद अफरीदी
अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ केवल 37 गेंदों में शतक लगाया था। उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 102 रनों की धुंआधार पारी खेली थी।
37 गेंदों में शतक
ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
मैक्सवेल
मैक्सवेल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 44 गेंदों में 106 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में शतक जड़ दिया था।
40 गेंदों में शतक
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बल्लेबाज आसिफ खान पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ केवल 41 गेंदों में शतक लगाया था।
आसिफ खान
