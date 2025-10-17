By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स हैं।

एबी डिविलियर्स

Pic Credit: Social Media

डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 31 गेंदों में शतक ठोक दिया था। उन्होंने इस मैच में 44 गेंदों में 149 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी।

31 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ओडीआई में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

कोरी एंडरसन

Pic Credit: Social Media

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ केवल 36 गेंदों में शतकीय पारी खेली थी। 47 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए थे।

36 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं।

शाहिद अफरीदी

Pic Credit: Social Media

अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ केवल 37 गेंदों में शतक लगाया था। उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में 102 रनों की धुंआधार पारी खेली थी।

37 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। 

मैक्सवेल

Pic Credit: Social Media

मैक्सवेल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 44 गेंदों में 106 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। उन्होंने इस मैच में 40 गेंदों में शतक जड़ दिया था।

40 गेंदों में शतक

Pic Credit: Social Media

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बल्लेबाज आसिफ खान पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ केवल 41 गेंदों में शतक लगाया था।

आसिफ खान

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने वनडे में कुल कितने हजार रन बनाए हैं?

 Click Here