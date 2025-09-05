By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025

टी-20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, विराट-रोहित समेत ये नाम शामिल

साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।

एशिया कप 2025

अब तक दो बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा चुका है। 

टी-20 फॉर्मेट में दो बार खेला गया

साल 2016 और 2022 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया था।

2016 और 2022

आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने एशिया कप टी-20 में सबसे बड़ी पारियां खेली हैं।

सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज

इस सूची में पहले नंबर पर भारत के विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2022 के टी-20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 90 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली थी।

विराट कोहली

सूची में दूसरे नंबर पर हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात हैं। उन्होंने 2016 टी-20 एशिया कप में ओमान के खिलाफ 91 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली थी।

बाबर हयात

एशिया कप टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में तीसरा नाम अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज का है। उन्होंने 2022 टी20 एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 82 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी।

रहमानुल्लाह गुरबाज

लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने एशिया कप 2016 में 90 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली थी। यह मैच बांग्लादेश के खिलाफ था।

रोहित शर्मा

बांग्लादेश के प्लेयर सब्बीर रहमान का नाम इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। उन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 65 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली थी।

सब्बीर रहमान

