टी-20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, विराट-रोहित समेत ये नाम शामिल

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी-20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, विराट-रोहित समेत ये नाम शामिल
साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।
एशिया कप 2025
Pic Credit: Social Media
अब तक दो बार एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा चुका है।
टी-20 फॉर्मेट में दो बार खेला गया
Pic Credit: Social Media
साल 2016 और 2022 में एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला गया था।
2016 और 2022
Pic Credit: Social Media
आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने एशिया कप टी-20 में सबसे बड़ी पारियां खेली हैं।
सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
इस सूची में पहले नंबर पर भारत के विराट कोहली हैं। उन्होंने साल 2022 के टी-20 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 90 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली थी।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
सूची में दूसरे नंबर पर हांगकांग के खिलाड़ी बाबर हयात हैं। उन्होंने 2016 टी-20 एशिया कप में ओमान के खिलाफ 91 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली थी।
बाबर हयात
Pic Credit: Social Media
एशिया कप टी-20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों में तीसरा नाम अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज का है। उन्होंने 2022 टी20 एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 82 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी।
रहमानुल्लाह गुरबाज
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने एशिया कप 2016 में 90 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली थी। यह मैच बांग्लादेश के खिलाफ था।
रोहित शर्मा
Video Credit: Social Media
बांग्लादेश के प्लेयर सब्बीर रहमान का नाम इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है। उन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ 65 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली थी।
सब्बीर रहमान
Pic Credit: Social Media
ODI में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज
