By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 14, 2025
एशिया कप (ODI) में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित समेत इतने भारतीय शामिल
एशिया कप दो फॉर्मेट में खेला जाता है। वनडे और टी-20। आज हम आपको एशिया कप वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में जानकारी देंगे।
एशिया कप में सर्वाधिक छक्के किनके नाम?
Pic Credit: Social Media
एशिया कप वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम है।
रोहित शर्मा पहले स्थान पर
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने अपने करियर के दौरान एशिया कप के कुल 28 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 26 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है।
26 पारियों में की बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
इन 26 पारियों में रोहित शर्मा ने 46.95 की औसत और 88.83 की स्ट्राइक रेट के साथ 939 रन बनाए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 28 छक्के जड़े हैं और टॉप पर हैं।
जड़े 28 छक्के
Video Credit: Social Media
एशिया कप वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं।
शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 23 मैचों की 21 पारियों में 35.46 की औसत और 140.74 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 532 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 26 छक्के जड़े हैं।
लगाए हैं 26 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में तीसरे स्थान पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने 25 मैचों की 24 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 23 छक्के जड़े हैं।
सनथ जयसूर्या के 23 छक्के
Pic Credit: Social Media
सूची में अगला नाम भारत के सुरेश रैना का है। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में 60.77 और 113.95 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 547 रन बनाए।
सुरेश रैना चौथे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
इस दौरान सुरेश रैना एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में 18 छक्के भी जड़े। एशिया कप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 116 रन है।
जड़े 18 छक्के
Pic Credit: Social Media
अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में एशिया कप के कुल 11 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 13 छक्के जड़े हैं।
मोहम्मद नबी 5वें स्थान पर
Pic Credit: Social Media
