By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
1 वनडे मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, रोहित शर्मा इतने नंबर पर
वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के
वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ईयोन मॉर्गन के नाम है।
ईयोन मॉर्गन
उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के एक मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 गेंदों में 148 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 17 छक्के लगाए थे।
लगाए थे 17 छक्के
वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर 209 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 16 छक्के लगाए थे।
16 छक्के
लिस्ट में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स हैं।
एबी डिविलियर्स
उन्होंने साल 2015 में जोहान्सबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 गेंदों में ताबड़तोड़ 149 रन बनाए थे। इस पारी में उन्होंने 16 छक्के जड़े थे।
16 छक्के
एकदिवसीय क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज क्रिस गेल हैं।
क्रिस गेल
यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साल 2015 में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को रडार पर लिया था और 16 छक्कों की मदद से 147 गेंदों में ताबड़तोड़ 215 रन बनाए थे।
16 छक्के
अमेरिका के बल्लेबाज जेएस मल्होत्रा भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने साल 2021 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 124 गेंदों में 173 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 16 छक्के जड़े थे।
जेएस मल्होत्रा
