By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 22, 2025

T20 क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाज, टॉप पर ये पाकिस्तानी, विराट-रोहित इस नंबर पर

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है।

बाबर आजम

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अब तक 128 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 121 पारियों में 447 चौके लगाए हैं।

447 चौके

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में दूसरे स्थान पर आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग हैं।

पॉल स्टर्लिंग

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अब तक अपने करियर में 151 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 148 पारियों में 428 चौके लगाए हैं।

428 चौके

लिस्ट में तीसरे नंबर भारत के टी-20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

Video Credit: Social Media

रिटायर होने से पहले उन्होंने भारत के लिए कुल 159 टी-20 मैच खेले, जिसकी 151 पारियों में 383 चौके लगाए।

383 चौके

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। भारत के इस महान खिलाड़ी ने भी 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी थी।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने भारत के लिए कुल 125 टी-20 मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 369 चौके लगाए।

369 चौके

Pic Credit: Social Media

सर्वाधिक चौके लगाने वाले टी-20 बल्लेबाजों में पांचवे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम है।

डेविड वॉर्नर

Pic Credit: Social Media

2024 में रिटायर होने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 110 टी-20 मैच खेले, जिसकी सभी 110 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 337 चौके जड़े।

337 छक्के

Pic Credit: Social Media

