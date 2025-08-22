By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 22, 2025
T20 क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने वाले 5 बल्लेबाज, टॉप पर ये पाकिस्तानी, विराट-रोहित इस नंबर पर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है।
बाबर आजम
उन्होंने अब तक 128 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 121 पारियों में 447 चौके लगाए हैं।
447 चौके
लिस्ट में दूसरे स्थान पर आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग हैं।
पॉल स्टर्लिंग
उन्होंने अब तक अपने करियर में 151 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 148 पारियों में 428 चौके लगाए हैं।
428 चौके
लिस्ट में तीसरे नंबर भारत के टी-20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा
रिटायर होने से पहले उन्होंने भारत के लिए कुल 159 टी-20 मैच खेले, जिसकी 151 पारियों में 383 चौके लगाए।
383 चौके
विराट कोहली इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। भारत के इस महान खिलाड़ी ने भी 2024 में संन्यास की घोषणा कर दी थी।
विराट कोहली
विराट कोहली ने भारत के लिए कुल 125 टी-20 मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 369 चौके लगाए।
369 चौके
सर्वाधिक चौके लगाने वाले टी-20 बल्लेबाजों में पांचवे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम है।
डेविड वॉर्नर
2024 में रिटायर होने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 110 टी-20 मैच खेले, जिसकी सभी 110 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 337 चौके जड़े।
337 छक्के
