ODI में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं।
जो रूट
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 183 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 19 शतक लगाए हैं।
लगाए हैं 19 शतक
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन का नाम है।
इयोन मॉर्गन
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 225 वनडे मैच खेले, जिसमें 13 शतक लगाए।
13 शतक लगाए हैं
Pic Credit: Social Media
सूची में तीसरे स्थान पर जेसन रॉय हैं।
जेसन रॉय
Pic Credit: Social Media
रॉय ने अपने करियर में कुल 110 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 12 शतक लगाए हैं।
12 शतक
Pic Credit: Social Media
सूची में चौथे स्थान पर मार्कस ट्रेस्कोथिक हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 123 वनडे मैच में 12 शतक लगाए हैं।
मार्कस ट्रेस्कोथिक
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर जॉनी बेयरेस्टो हैं।
जॉनी बेयरेस्टो
Pic Credit: Social Media
बेयरेस्टो ने अपने करियर में कुल 107 वनडे मैच खेले, जिसमें 11 शतक लगाए।
11 शतक
Pic Credit: Social Media
