By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 10, 2025

ODI में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो रूट हैं।

जो रूट 

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 183 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 19 शतक लगाए हैं।

लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन का नाम है।

इयोन मॉर्गन

उन्होंने अपने करियर में कुल 225 वनडे मैच खेले, जिसमें 13 शतक लगाए।

सूची में तीसरे स्थान पर जेसन रॉय हैं।

जेसन रॉय

रॉय ने अपने करियर में कुल 110 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 12 शतक लगाए हैं।

सूची में चौथे स्थान पर मार्कस ट्रेस्कोथिक हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 123 वनडे मैच में 12 शतक लगाए हैं।

मार्कस ट्रेस्कोथिक

लिस्ट में पांचवें और आखिरी स्थान पर जॉनी बेयरेस्टो हैं।

जॉनी बेयरेस्टो

बेयरेस्टो ने अपने करियर में कुल 107 वनडे मैच खेले, जिसमें 11 शतक लगाए।

