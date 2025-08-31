By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज

वनडे में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भारत के सचिन तेंदुलकर हैं।

सचिन तेंदुलकर

Pic Credit: Social Media

उन्होंने साल 1998 में 34 मैचों में 9 शतक जड़ दिए थे। इस दौरान 1894 रन भी बनाए थे। सचिन का इस साल स्ट्राइक रेट 102.16 का था।

एक साल में 9 शतक

Pic Credit: Social Media

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं।

सौरव गांगुली

Pic Credit: Social Media

गांगुली ने साल 2000 में 32 मैचों में 7 शतक जड़े थे। इस दौरान उन्होंने 56.39 की औसत और 83 की स्ट्राइक रेट से 1579 रन बनाए थे।

7 शतक

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा

Pic Credit: Social Media

रोहित ने साल 2019 में कुल 7 जड़ दिए थे। इस दौरान उन्होंने 28 मैचों में 57.31 की औसत और 90 के स्ट्राइक रेट से 1490 रन ठोक डाले थे।

7 शतक

Video Credit: Social Media

लिस्ट में चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं। साल 2016 में वॉर्नर कमाल की फॉर्म में थे। उन्होंने इस साल 63 की औसत के साथ 1388 रन बनाए थे और 7 शतक ठोक दिए थे।

डेविड वॉर्नर ने भी जड़े थे 7 शतक

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है।

विराट कोहली पांचवें स्थान पर

Pic Credit: Social Media

कोहली ने साल 2017 में 26 मैचों में 76.84 की औसत से 1460 रन बनाए थे, जिसमें 6 शतक शामिल थे। कोहली का इस दौरान 99.12 का स्ट्राइक रेट था।

जड़े थे 6 शतक

Pic Credit: Social Media

कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह?

 Click Here