By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है।

बेन स्टोक्स

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 207 टेस्ट पारियां खेली हैं, जिनमें 136 छक्के लगाए हैं।

136 छक्के 

Pic Credit: Social Media

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टेस्ट बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम हैं।

ब्रैंडन मैकुलम

Pic Credit: Social Media

मैकुलम ने 176 टेस्ट पारियों में 107 छक्के लगाए हैं।

107 छक्के

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं।

एडम गिलक्रिस्ट

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 137 टेस्ट पारियों में 100 छक्के लगाए हैं।

100 छक्के 

Pic Credit: Social Media

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउदी हैं, जिन्होंने 156 पारियों में 98 छक्के लगाए हैं।

टिम साउदी

Pic Credit: Social Media

वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल इस सूची में पांचवे स्थान पर हैं। 

क्रिस गेल

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 182 टेस्ट पारियों में 98 छक्के लगाए हैं।

98 छक्के

Pic Credit: Social Media

