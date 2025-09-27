By Navaneet Rathaur
सूर्य दोष से राहत के लिए रविवार को करें ये उपाय, हर काम में मिलेगी सफलता
सूर्य दोष कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति से होता है, जो आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता को प्रभावित करता है। इससे राहत के लिए रविवार को कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
सूर्य दोष
सूर्य दोष से मानसिक तनाव, पिता से मतभेद, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
सूर्य दोष के लक्षण
रविवार को सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।
सूर्य को जल अर्पित करें
रविवार को 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' मंत्र की 108 बार माला जाप करें। यह सूर्य दोष को कम करता है।
सूर्य मंत्र जाप
रविवार को माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। यह सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।
लाल चंदन का तिलक
रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु गरीबों को दान करें। यह सूर्य दोष को शांत करता है और सौभाग्य लाता है।
गेहूं और गुड़ दान
सूर्य यंत्र को रविवार को स्थापित करें और उसकी पूजा करें। यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
सूर्य यंत्र पूजा
सूर्य दोष के लिए रविवार का व्रत करें। नमक रहित भोजन लें और सूर्यदेव की कथा पढ़ें।
रविवार का व्रत
रविवार को लाल वस्त्र पहनें, मांस-मदिरा से बचें और सूर्यदेव के मंदिर में दर्शन करें। यह दोष कम करता है।
अन्य सुझाव
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
