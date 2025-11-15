By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025
काम-धंधे की तरक्की में बनी रहती है बाधा, तो करें ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपके बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होगा, तो इसका आपके मन और जीवन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है।
वास्तु शास्त्र
हिंदू धर्म से जुड़े लोग घर की दिशा और उसके डिजाइन में वास्तु का ध्यान जरूर रखते हैं। मान्यता है कि वास्तु के नियमों का पालन करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
वास्तु शास्त्र के नियम
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में जाने-अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो हमारे तरक्की में बाधा लाते हैं। इन गलतियों को करने से बचना चाहिए।
ना करें ये गलतियां
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, बेडरूम में सिरहाने पर पानी का गिलास या जग रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना वास्तु दोष माना जाता है।
पानी का जग या बॉटल
बेडरूम में जूते-चप्पल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
जूते-चप्पल
बेडरूम में कभी बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी चीजें रखने से मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
बेड के नीचे ना रखें झाड़ू
वास्तु के अनुसार, बेड के सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके बेड के सामने आईना हो, तो रात में कपड़े से ढककर सोना चाहिए।
बेड के सामने आईना
बेडरूम में किसी भी देवी-देवता या धार्मिक चीजों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। इसे भी शुभ नहीं माना जाता है।
धार्मिक चीजें ना रखें
बेडरूम में बेड कभी भी दरवाजे के ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए।बेड को दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ रखना शुभ माना जाता है।
दरवाजे के सामने बेड
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
