आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाएंगे केला के पेड़ से जुड़ ये उपाय
Pic Credit: Pexels
हिंदू धर्म में कई पेड़-पौधों को पवित्र और पूजनीय माना जाता है।
पेड़-पौधे
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। साथ ही इसे गुरु ग्रह से जोड़ कर भी देखा जाता है।
केले का पौधा
आज हम आपको जीवन में सुख समृद्धि के लिए केले के पौधे से जुड़े कुछ कारगर उपाय बताएंगे।
केले के पौधे से जुड़े उपाय
माना जाता है कि घर पर केले के पौधे को लगाने से दरिद्रता दूर होती है।
दरिद्रता दूर करें
मान्यताओं के अनुसार, गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। घर पर सुख-समृद्धि का वास होता है।
गुरुवार को पूजा करें
केले के पौधे की पूजा के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के दौरान केले के पौधे को हल्दी, गुड़ और चने की दाल चढ़ाना फलदाई माना जाता है।
पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें
अंत में गुरु ग्रह का ध्यान करते हुए केले के पौधे की परिक्रमा करें। बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी।
परिक्रमा करें
घर की तिजोरी में केले के पौधे की जड़ लाकर चुपचाप रख दें। ध्यान रहे कि जड़ में एक पीला धागा बांध कर ही तिजोरी में रखें। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।
केले की जड़
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
