4-स्टेप फेशियल: घर पर पार्लर जैसा निखार! 

चेहरे की त्वचा को निखारने के लिए फेशियल एक उत्तम उपाय है। घर पर फेशियल करना सरल और सुविधाजनक होता है।

घर पर फेशियल

क्लींजिंग - चेहरे को पानी से अच्छी तरह से धोएं और फिर दूध से चेहरे को साफ करें।

1

स्क्रबिंग - मृत त्वचा को हटाने के लिए नींबू और शहद का मिश्रण तैयार करें और फिर हल्के हाथों से चेहरे पर स्क्रब करें।

2

स्टीमिंग - चेहरे को भाप देकर रोमछिद्रों को खोलें और गंदगी निकालें।

3

फेस मास्क - पोषण और त्वचा की चमक के लिए नारियल तेल, दही और शहद का फेस मास्क लगाएं।

4

फेशियल के बाद, ठंडे पानी से चेहरा धोएं और त्वचा को सूखा लें। मॉइस्चराइजर लगाकर त्वचा की नमी को बनाए रखें।

ये भी जरूरी

नियमित फेशियल से त्वचा स्वस्थ रहती है और चेहरे की चमक बढ़ती है।

ग्लोइंग स्किन

चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

नोट

