स्किन को टाइट करती हैं ये 4 चीजें
त्वचा की सही देखभाल न की जाये, तो 30 की उम्र के बाद ये ढीली और बेजान दिखने लगती है।
त्वचा की देखभाल
ढीली त्वचा चेहरे का पूरा लुक खराब कर देती है। साथ ही झुर्रियां साफ दिखने लगती हैं।
खराब चेहरा
चेहरे पर कसावट लाने के लिए कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे कुछ समय तक ही असर रहता है।
कसावट कैसे लाएं
अगर आपकी त्वचा भी ढीली होने लगी हैं, तो 4 चीजों को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। त्वचा हेल्दी और स्किन हो जाएगी।
क्या करें
कच्चे अंडे का सफेद वाला भाग निकाल लें। इसे चेहरे पर लगाकर मसाज करें। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से फेस क्लीन करें।
अंडा
शहद-दही पैक
दही और शहद को मिलाकर फेस पैक बनाएं। इस पैक को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं। फिर पानी से साफ करें।
केला पैक
केला भी त्वचा पर कसावट ला सकता है। केले का फेस पैक बनाएं और इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से धोएं।
बादाम तेल
रात को सोने से पहले बादाम तेल से चेहरे की मसाज करें। इससे भी स्किन टाइट होगी और निखार आयेगा।
कोलेजन युक्त आहार
इन चीजों के अलावा आपको कोलेजन युक्त आहार लेना होगा। स्किन में कोलेजन की कमी से भी त्वचा ढीली होने लगती है।
