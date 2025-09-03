By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 03, 2025
फटी एड़ियों को 1 हफ्ते में ठीक कर देंगी ये 4 चीजें
मानसून सीजन में स्किन का फटना, ड्राई होना काफी आम हो जाता है। ऐसे में एड़ियां भी फटने लगती है।
स्किन केयर
फटी एड़ियां देखने में खराब लगती है और साथ ही इनमें दर्द भी होता है। एड़ियों के लिए कई क्रीम आती हैं।
फटी एड़ियां
अगर आप फटी एड़ियों को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ असरदार घरेलू तरीके अपनाएं।
जल्दी ठीक कैसे करें
फटी एड़ियों को हफ्ते भर में ठीक करने के लिए आप कुछ असरदार चीजों को लगाएं। इससे जल्दी राहत मिलेगी।
4 असरदार तरीके
नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर रखें। इसे दिन में 3-4 बार लगाकर रखें और रात को सोने से पहले भी लगाएं।
नारियल तेल
नमक पानी
पानी गुनगुना करें और इसमें नमक मिलाएं। इस पानी से पैरों की सिकाई करें। नमकीन पानी से अगर की दरारें भरेंगी।
बादाम का तेल
बादाम का तेल भी आप फटी एड़ियों पर लगा सकती हैं। बादाम के तेल से एड़ियां जल्दी ठीक हो जाएंगी।
केला-शहद पैक
केला और शहद को अच्छे से मिक्स करें। फिर इस पेस्ट को फटी एड़ियों पर लगाकर छोड़ें। दिन में 3 बार इसे लगाएं।
हफ्ते भर में आराम
इन तरीकों में से कोई भी तरीका आप रूटीन के साथ हफ्ते भर फॉलो करें। आपको फटी एड़ियों से छुटकारा मिल जायेगा।
