By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
टी-20I में जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट लेने वाले 4 भारतीय गेंदबाज
जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाज हैं।
जसप्रीत बुमराह
Pic Credit: Social Media
हालांकि, टी-20 फॉर्मेट में वे भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में वे 5वें नंबर पर हैं।
टी-20 में 5वें नंबर पर
Pic Credit: Social Media
बुमराह ने अपने टी-20 करियर में अब तक कुल 70 मैच खेले हैं, जिसकी 69 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 6.27 की इकोनॉमी के साथ 89 विकेट हासिल किए हैं।
बुमराह ने हासिल किए हैं 89 विकेट
Pic Credit: Social Media
4 भारतीय गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। आइए बताते हैं इनके बारे में।
4 भारतीय गेंदबाज हैं आगे
Pic Credit: Social Media
भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह का नाम पहले स्थान पर है।
अर्शदीप सिंह
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अब तक कुल 63 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 8.29 की इकोनॉमी के साथ 99 विकेट हासिल किए हैं।
99 विकेट
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने 80 मैचों की 79 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8.19 की इकोनॉमी के साथ 96 विकेट लिए हैं।
युजवेंद्र चहल
Pic Credit: Social Media
भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हार्दिक पांड्या हैं। उन्होंने 114 मैचों की 102 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 94 विकेट हासिल किए हैं।
हार्दिक पांड्या
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवी ने भारत के लिए कुल 87 मैच खेले, जिसकी 86 पारियों में 90 विकेट हासिल किए। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 6.96 की रही।
भुवनेश्वर कुमार
Pic Credit: Social Media
एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम के कितने बल्लेबाजों ने शतक लगाया है?
Click Here