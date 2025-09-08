By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
Sports
टी-20I में सर्वाधिक मेडन ओवर फेंकने वाले 4 भारतीय गेंदबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मेडन ओवर डालना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
आज हम आपको उन 4 भारतीय गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं।
सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले भारतीय
इस सूची में पहले स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं।
उन्होंने अपने करियर में अब तक 69 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 12 मेडन ओवर डाले।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार का नाम है।
भुवनेश्वर कुमार ने अपने करियर में कुल 86 पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 10 मेडन ओवर डाले।
इस सूची में तीसरे स्थान पर हरभजन सिंह का नाम है।
भारत के पूर्व स्पिनर ने अपने करियर में कुल 27 पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें पांच मेडन ओवर डाले।
इस सूची में हार्दिक पांड्या का नाम चौथे स्थान पर है।
भारत के प्रख्यात ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या ने अपने करियर में अब तक कुल 102 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 4 मेडन ओवर डाले हैं।
