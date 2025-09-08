By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

टी-20I में सर्वाधिक मेडन ओवर फेंकने वाले 4 भारतीय गेंदबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मेडन ओवर डालना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।

टी-20I 

आज हम आपको उन 4 भारतीय गेंदबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डाले हैं।

सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले भारतीय

इस सूची में पहले स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं।

बुमराह पहले स्थान पर

उन्होंने अपने करियर में अब तक 69 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 12 मेडन ओवर डाले।

12 मेडन ओवर डाले

लिस्ट में दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार का नाम है।

भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने अपने करियर में कुल 86 पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें 10 मेडन ओवर डाले।

10 मेडन के साथ दूसरे स्थान पर

इस सूची में तीसरे स्थान पर हरभजन सिंह का नाम है।

हरभजन सिंह नंबर तीन पर

भारत के पूर्व स्पिनर ने अपने करियर में कुल 27 पारियों में गेंदबाजी की, जिसमें पांच मेडन ओवर डाले।

5 मेडन डाले 

इस सूची में हार्दिक पांड्या का नाम चौथे स्थान पर है।

हार्दिक पांड्या

भारत के प्रख्यात ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या ने अपने करियर में अब तक कुल 102 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 4 मेडन ओवर डाले हैं।

4 मेडन ओवर

