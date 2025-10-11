By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 11, 2025

23 की उम्र तक सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी वाले 4 भारतीय बैटर

यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है।

यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी

यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शानदार 175 रन बनाए। वे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए।

175 रन बनाए

यशस्वी जायसवाल मौजूदा समय में 23 साल के हैं। उन्होंने इस उम्र में 7 शतक जड़ दिए हैं।

23 साल के हैं यशस्वी

आइए आज हम आपको उन 4 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिन्होने 23 की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं।

23 की उम्र तक सर्वाधिक शतक वाले भारतीय

इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान के साथ-साथ एक पूर्व भारतीय कोच भी शामिल हैं।

सचिन और शास्त्री भी लिस्ट में

23 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने इस उम्र तक 11 टेस्ट शतक जड़ दिए थे।

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल का नाम है। जायसवाल ने इस उम्र तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक जड़ दिए हैं।

यशस्वी जायसवाल

रवि शास्त्री इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र तक भारतीय टेस्ट टीम में खेलते हुए 5 शतक जड़ दिए थे।

रवि शास्त्री

दिलीप वेंगसरकर इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने भी 23 साल की उम्र तक रवि शास्त्री की तरह 5 शतक जड़े थे।

दिलीप वेंगसरकर

