By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Dec 12, 2025
Sports
T20I में 100+ छक्के मारने वाले 4 भारतीय बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन-कौन हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा।
टी-20 में छक्कों का शतक
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं।
जानिए किन बल्लेबाजों ने लगाया
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक सिर्फ 4 भारतीय बल्लेबाजों ने 100 से अधिक छक्के लगाए हैं।
सिर्फ 4 बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
इसमें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या सहित वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम भी शामिल है।
ये चार बड़े नाम शामिल
Pic Credit: Social Media
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 151 टी-20 पारियों में 205 छक्के लगाए हैं।
रोहित शर्मा के 205 छक्के
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने 91 पारियों में 155 छक्के लगाए हैं।
सूर्यकुमार यादव के 155 छक्के
Pic Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं। किंग कोहली ने टी-20 क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेरा है।
विराट कोहली तीसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने करियर में कुल 125 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसकी 117 पारियों में 124 छक्के लगाए।
124 छक्के विराट के
Video Credit: Social Media
लिस्ट में हार्दिक पांड्या चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 122 मैच खेले हैं, जिसकी 96 पारियों में बैटिंग करते हुए 101 छक्के लगाए हैं।
हार्दिक पांड्या चौथे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
