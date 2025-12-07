By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED December 07, 2025
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20000+ रन बनाने वाले 4 भारतीय बल्लेबाज
वनडे, टी-20 और टेस्ट क्रिकेट को मिलाकर किन भारतीय बल्लेबाजों ने 20 हजार से अधिक रन बनाए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
20 हजार से अधिक रन बनाने वाले इंडियन
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार से अधिक रन बनाने का कीर्तिमान सिर्फ 4 भारतीय बल्लेबाजों ने स्थापित किया है।
4 भारतीय बल्लेबाज
इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का नाम शामिल है। रोहित ने हाल ही में यह उपलब्धि हासिल की है।
ये नाम लिस्ट में
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 782 पारियां खेलीं, जिसमें 34357 रन बनाए।
सचिन तेंदुलकर के 34 हजार से अधिक रन
इस सूची में दूसरे नंबर पर क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का नाम है।
विराट कोहली दूसरे नंबर पर
किंग कोहली ने अपने करियर में अब तक कुल 623 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें 27975 रन बनाए हैं।
लगभग 28 हजार रन
राहुल द्रविड़ का नाम भी इस सूची में शामिल है। द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 599 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेलीं, जिसमें 24064 रन बनाए।
राहुल द्रविड़ के 24 हजार से अधिक रन
इस सूची में रोहित शर्मा का नाम भी अब जुड़ गया है।
रोहित शर्मा भी लिस्ट में
पूर्व भारतीय कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अब तक कुल 538 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 20048 रन बनाए हैं।
20 हजार से अधिक रन
