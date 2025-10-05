By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 05 , 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
10 से ज्यादा शतक और 5 फाइफर लेने वाले दुनिया के 4 महान ऑलराउंडर
ऑलराउंडर क्रिकेटर्स की अपनी अहमियत होती है। ये टीम की हार या जीत को कई बार अपने प्रदर्शन के माध्यम से निर्धारित करते हैं। मैच का रुख पलट देते हैं।
ऑलराउंडर क्रिकेटर
आज हम दुनिया के उन 4 महान ऑलराउंडर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 से ज्यादा शतक लगाए हैं और 5 बार फाइफर लिया है।
4 महान ऑलराउंडर
इस लिस्ट में नंबर वन पर दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस हैं।
जैक कैलिस
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपने करियर में कुल 166 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 45 शतक जड़े और 5 बार फाइफर लिया।
45 शतक और 5 फाइफर
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के दिग्गज गैरी सोबर्स हैं। उन्होंने 93 टेस्ट मैच खेलकर ना सिर्फ 26 शतक लगाए बल्कि 6 बार फाइफर भी लिया है।
गैरी सोबर्स दूसरे नंबर पर
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड के ऑलराउंडर इयान बॉथम इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
इयान बॉथम नंबर तीन पर
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 102 टेस्ट खेलकर अपने नाम 14 सेंचुरी के अलावा 27 फाइफर किए हैं।
27 फाइफर 14 शतक
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
बेन स्टोक्स
Pic Credit: Social Media
उन्होंने 115 टेस्ट मैच में 14 शतक बनाने के अलावा 5 बार फाइफर लिया है।
14 शतक और 5 फाइफर
Pic Credit: Social Media
रवींद्र जडेजा के ODI करियर पर एक नजर डालिए
Click Here