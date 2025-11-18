By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
इन 4 चीजों को खाने से हो सकते हैं गंजे, आज ही छोड़ें
आजकल हर दूसरा व्यक्ति गंजेपन से परेशान है। सिर के चांद पर बाल कम हो जाते हैं और टकला दिखने लगता है। ऐसे में लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के प्लान करते हैं।
गंजापन
कई लोगों के बाल कम उम्र में ही झड़ना शुरू हो चुके हैं और बढ़ती उम्र के साथ गंजापन भी आ जाता है। गंजापन न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के सामने भी शर्मिंदा करता है।
कम उम्र
अगर आपकी डायट अच्छी है, तो गंजापन नहीं होगा। लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं, जिसमें कोई पोषण नहीं होता। इन चीजों से धीरे-धीरे बाल झड़ने लगते हैं।
खाने की चीजें
खाने की 4 ऐसी चीजें हैं, जिन्हें खाने से हर इंसान को बचना चाहिए। वरना कम उम्र में ही गंजापन हो सकता है। ऐसे में फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।
4 फूड्स
शुगर खाने से न सिर्फ ब्लड शुगर, मोटापा बढ़ता है बल्कि बाल भी झड़ जाते हैं। जी हां, ज्यादा चीनी का सेवन आपको जल्दी गंजा कर सकता है।
शुगर
शराब
शराब जो लोग खूब पीते हैं, उनके बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं। शरार में खराब तत्व होते हैं, जो बालों के केराटिन-प्रोटीन को कम कर देता है।
कोल्ड ड्रिंक्स
बालों को बचाना है तो कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा शुगर वाले शेक वगैरह को अलविदा कह दें। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद सोडा बालों को कमजोर कर देता है।
फास्ट फूड
आजकल हर किसी को फास्ट फूड जैसे मोमोज, पिज्जा, बर्गर खाने का शौक है। ये चीजें शरीर के साथ बालों को भी नुकसान पहुंचाती है और गंजापन लाती है।
हेयर केयर गलतियां: इन चीजों को बालों पर लगाने से बचें!
Click Here