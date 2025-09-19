By Vimlesh Kumar Bhurtiya
एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक वाले 4 बैटर

साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। 

2025 एशिया कप

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए लीग मुकाबले में मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की।

मोहम्मद नबी की शानदार बल्लेबाजी

उन्होंने श्रीलंका की टीम के खिलाफ महज 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया।

20 गेंदों में अर्धशतक

इस अर्धशतक के साथ मोहम्मद नबी एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

सबसे तेज अर्धशतक वाले बल्लेबाज

वे इस सूची में अपनी ही टीम के खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।

उमरजई के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर

एक तरफ जहां मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, वहीं उमरजई ने हांगकांग चाइना के खिलाफ इसी साल 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।

हांगकांग के खिलाफ उमरजई ने बनाया था रिकॉर्ड

एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रहमानुल्लाह गुरबाज और हैं।

सूर्यकुमार और गुरबाज

इन दोनों ने साल 2022 के एशिया कप टी-20 में 22-22 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।

हांगकांग के खिलाफ सूर्या ने बनाए

एक तरफ जहां सूर्यकुमार यादव ने हांगकांग के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था, वहीं गुरबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।

श्रीलंका के खिलाफ गुरबाज की ताबड़तोड़ बैटिंग

