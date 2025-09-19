By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक वाले 4 बैटर
साल 2025 का एशिया कप टी-20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है।
2025 एशिया कप
Pic Credit: Social Media
अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए लीग मुकाबले में मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की।
मोहम्मद नबी की शानदार बल्लेबाजी
Pic Credit: Social Media
उन्होंने श्रीलंका की टीम के खिलाफ महज 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया।
20 गेंदों में अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
इस अर्धशतक के साथ मोहम्मद नबी एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
सबसे तेज अर्धशतक वाले बल्लेबाज
Pic Credit: Social Media
वे इस सूची में अपनी ही टीम के खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।
उमरजई के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर
Pic Credit: Social Media
एक तरफ जहां मोहम्मद नबी ने श्रीलंका के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, वहीं उमरजई ने हांगकांग चाइना के खिलाफ इसी साल 20 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।
हांगकांग के खिलाफ उमरजई ने बनाया था रिकॉर्ड
Pic Credit: Social Media
एशिया कप टी-20 में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रहमानुल्लाह गुरबाज और हैं।
सूर्यकुमार और गुरबाज
Pic Credit: Social Media
इन दोनों ने साल 2022 के एशिया कप टी-20 में 22-22 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली थी।
हांगकांग के खिलाफ सूर्या ने बनाए
Pic Credit: Social Media
एक तरफ जहां सूर्यकुमार यादव ने हांगकांग के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था, वहीं गुरबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
श्रीलंका के खिलाफ गुरबाज की ताबड़तोड़ बैटिंग
Pic Credit: Social Media
IAS अधिकारी को कितनी छुट्टियां मिलती हैं?
Click Here