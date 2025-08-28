By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले 3 बल्लेबाज

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुछ बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक भी लगाया है।

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाया है।

सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बैटर

Pic Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के नाम है।

शुभमन गिल

Pic Credit: Social Media

गिल ने 18 जनवरी 2023 को 23 साल 132 दिन की उम्र में हैदराबाद में न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 208 रन की शानदार पारी खेली थी।

23 साल 132 दिन में 

Video Credit: Social Media

उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 149 गेंदों पर 19 चौके और 9 छक्के जड़े थे और 139.59 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

लगाए थे इतने चौके-छक्के

Pic Credit: Social Media

सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भारत के ईशान किशन हैं।

ईशान किशन दूसरे नंबर पर

Pic Credit: Social Media

उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को 24 साल 145 दिन की उम्र में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने का कारनामा किया था।

24 साल 145 दिन की उम्र में

Pic Credit: Social Media

अपनी इस पारी के दौरान ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 24 चौके और 10 छक्के जड़े थे। उन्होंने इस पारी में 160.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी।

लगाए थे इतने चौके-छक्के

Pic Credit: Social Media

लिस्ट में अगला नाम श्रीलंका के पथुम निसांका का है। उन्होंने 9 फरवरी 2024 को पालेकेले में अफगानिस्तान के खिलाफ 25 साल 267 दिन की उम्र में 210 रनों की शानदार पारी खेली थी।

पथुम निसांका

Pic Credit: Social Media

सांसद बने के बाद रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी में क्या बदलाव आए हैं?

 Click Here