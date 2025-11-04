By Deepali Srivastava
November 04, 2025
10 मिनट में पैर हो जाएंगे गोरे, अपनाएं 3 आसान स्टेप्स
त्वचा की रंगत निखारने के लिए हम कई चीजें अप्लाई कर लेते हैं लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं देते। धूल-मिट्टी की चपेट में आकर पैर काले हो जाते हैं।
पैरों का कालापन
पैरों का कालापन कोई सैंडल या हील्स पहनने पर साफ दिखता है। फिर ये आपके पूरे लुक को खराब कर देता है।
गंदा लुक
अगर आपके पैर भी काले दिखने लगे हैं और पार्लर जाने का समय नहीं है। तो घर पर 3 आसान स्टेप्स में पैरों को गोरा और साफ कर सकते हैं।
कैसे करें साफ
सबसे पहले गुनगुने पानी में नींबू का रस और बेकिंग सोडा डालकर मिलाएं। इस पानी में पैरों को आधे घंटे तक डुबोएं और फिर रगड़कर साफ करें।
2 स्पून बेसन में 1 चुटकी हल्दी, दूध, गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे पैरों पर लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें। फिर रगड़ते हुए साफ करें।
इसके बाद आपको नारियल तेल में नमक मिलाकर स्क्रब बनाना है और इससे पैरों को एक्सफोलिएट करना है। इसके बाद गुलाबजल-एलोवेरा जेल मिलाकर पैरों की मसाज करें।
क्लीन करें
तीनों स्टेप्स फॉलो करने के बाद पैरों को तौलिए से पोछ लें। सूख जाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाएं। बस आपके पैर बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाएंगे।
कितनी बार करें
ये नुस्खे आप हफ्ते में दो बार ट्राई करके पैरों को साफ रख सकते हैं। इन्हें करने से पैरों पर कालापन नहीं जमेगा और ये सुंदर बने रहेंगे।
