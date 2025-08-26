By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 26, 2025
ज्यादा मोबाइल चलाने से होने वाली 3 बड़ी बीमारियां
आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है। लोग अपने मोबाइल में ही दिनभर लगे रहते हैं।
मोबाइल फोन
कुछ लोगों को मोबाइल की ऐसी लत लग जाती है कि वह इसके बिना पॉटी भी नहीं जाते हैं।
एडिक्शन
मोबाइल हमारी जिंदगी को भले ही पूरी तरह से आसान कर चुका हो लेकिन इससे शरीर को काफी नुकसान हो रहा है।
नुकसानदायक
अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, तो सावधान हो जाइये। इससे 3 गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
घातक बीमारियां
मस्कुलोस्केलेटल विकार
मस्कुलोस्केलेटल विकार शरीर में हो सकता है। इसमें शरीर की हड्डियां-मांसपेशियों में दर्द रहता है।
गर्दन-हाथ में दर्द
ज्यादा फोन चलाने से हाथों, अंगूठे और गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।
मेंटल हेल्थ
मोबाइल ज्यादा चलाने से मेंटल हेल्थ इश्यू भी हो रहा है। इसमें एंग्जायटी, डिप्रेशन की समस्या होती है।
नींद की कमी
साथ ही नींद पूरी न होने के कारण अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या लगातार हो सकती है।
आई स्ट्रेन
आंखों पर भी मोबाइल का सीधा असर होता है। ऐसे में आंखों की रोशनी कम होना और कमजोर होना शामिल है।
क्या करें
मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। सोने से करीब 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। सुबह उठते ही सीधा मोबाइल न देखें।
