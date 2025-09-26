By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 26, 2025
माथे पर 3 से ज्यादा रेखा या V बनना शुभ होता है या अशुभ
सामुद्रिक शास्त्र में माथे की रेखाएं और V आकार व्यक्ति के भाग्य और स्वभाव को दर्शाते हैं। क्या 3 से ज्यादा रेखाएं शुभ हैं या अशुभ? आइए जानें।
माथे की रेखाएं
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, माथे की रेखाएं व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य के बारे में बताती हैं। इनका आकार और संख्या महत्वपूर्ण है।
सामुद्रिक शास्त्र का महत्व
सामान्यतः 3 स्पष्ट रेखाएं शुभ मानी जाती हैं। ये रेखाएं सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक हैं।
माथे पर 3 रेखाएं
3 से ज्यादा रेखाएं होना सामुद्रिक शास्त्र में अशुभ हो सकता है। यह तनाव, संघर्ष या मानसिक अशांति का संकेत देता है।
3 से ज्यादा रेखाएं
माथे पर V आकार (त्रिकोण) शुभ माना जाता है। यह बुद्धिमानी, नेतृत्व और सफलता का प्रतीक है, खासकर मध्य में हो तो यह ज्यादा शुभ होता है।
V आकार का महत्व
V आकार अगर माथे के मध्य में है, तो यह अत्यंत शुभ है। किनारे पर होने से प्रभाव कम हो सकता है।
V आकार का स्थान
टूटी-फूटी या अस्पष्ट रेखाएं अशुभ मानी जाती हैं। यह जीवन में बाधाएं या अनिश्चितता दर्शाती हैं।
टूटी-फूटी रेखाएं
गहरी और स्पष्ट रेखाएं शुभ होती हैं, जबकि उथली या ज्यादा रेखाएं मानसिक तनाव या स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकती हैं।
रेखाओं की गहराई और प्रभाव
अशुभ रेखाओं के प्रभाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और पूजा-अर्चना करें। ज्योतिषी से उचित सलाह लें।
उपाय और सलाह
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
