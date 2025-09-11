By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 10, 2025
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 11 टी-20 मैच खेले हैं।
11 टी-20 मैच खेले
इन 11 टी-20 मैच की सभी 11 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की।
11 पारियो में की बल्लेबाजी
विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 11 छक्के लगाए हैं।
लगाए 11 छक्के
टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह हैं।
युवराज सिंह दूसरे स्थान पर
युवराज सिंह ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले।
8 मैच खेले
इन 8 टी-20 मैचों की सभी 8 पारियो में बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 छक्के लगाए।
लगाए 9 छक्के
इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर
उन्होंने अपने लंबे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 12 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के जड़े हैं।
7 छक्के लगाए
