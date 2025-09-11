By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED September 10, 2025

टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कुल 11 टी-20 मैच खेले हैं।

11 टी-20 मैच खेले

Pic Credit: Social Media

इन 11 टी-20 मैच की सभी 11 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की।

11 पारियो में की बल्लेबाजी

Pic Credit: Social Media

विराट कोहली ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 11 छक्के लगाए हैं।

लगाए 11 छक्के

Video Credit: Social Media

टी-20I में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह हैं।

युवराज सिंह दूसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

युवराज सिंह ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 8 टी-20 मैच खेले।

8 मैच खेले

Pic Credit: Social Media

इन 8 टी-20 मैचों की सभी 8 पारियो में बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 छक्के लगाए।

लगाए 9 छक्के

Pic Credit: Social Media

इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।

रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अपने लंबे टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पाकिस्तान के खिलाफ कुल 12 मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 छक्के जड़े हैं।

7 छक्के लगाए

Pic Credit: Social Media

