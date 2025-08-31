By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

ODI में 50+ औसत वाले 3 भारतीय बल्लेबाज, धोनी के अलावा ये दो नाम भी शामिल

वनडे क्रिकेट में औसत बहुत मायने रखती है। इससे किसी भी बल्लेबाज की निरंतरता और महानता का पता लगता है।

वनडे क्रिकेट में औसत

Pic Credit: Social Media

ऐसा माना जाता है कि वनडे क्रिकेट में अगर किसी बल्लेबाज ने अपने लंबे करियर में 50 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं तो वह बड़ा बल्लेबाज है।

50 से अधिक की औसत

Pic Credit: Social Media

आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 50 से अधिक की औसत के साथ रन बनाए हैं।

50+ औसत वाले बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल हैं।

शुभमन गिल

Pic Credit: Social Media

उन्होंने अब तक अपने वनडे करियर में कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें 59.04 की औसत से बल्लेबाजी की है।

59.04 की औसत

Video Credit: Social Media

वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में 302 वनडे मैच खेले हैं और 57.88 की औसत से बल्लेबाजी की है।

विराट कोहली

Pic Credit: Social Media

इस सूची में तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं।

महेंद्र सिंह धोनी

Pic Credit: Social Media

धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 347 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 50.23 की औसत से बल्लेबाजी की।

50.23 की औसत 

Pic Credit: Social Media

भारत के लिए शुभमन गिल, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ यही तीन बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 50 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं। इनके बाद चौथे नंबर पर लोकेश राहुल आते हैं, जिनकी औसत 49 की है।

सिर्फ यही तीन बल्लेबाज

Pic Credit: Social Media

टेस्ट में राहुल द्रविड़ से कितने हजार रन पीछे रह गए कोहली

 Click Here