By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 31, 2025
LIVE HINDUSTAN Sports
ODI में 50+ औसत वाले 3 भारतीय बल्लेबाज, धोनी के अलावा ये दो नाम भी शामिल
वनडे क्रिकेट में औसत बहुत मायने रखती है। इससे किसी भी बल्लेबाज की निरंतरता और महानता का पता लगता है।
ऐसा माना जाता है कि वनडे क्रिकेट में अगर किसी बल्लेबाज ने अपने लंबे करियर में 50 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं तो वह बड़ा बल्लेबाज है।
आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 50 से अधिक की औसत के साथ रन बनाए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल हैं।
उन्होंने अब तक अपने वनडे करियर में कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें 59.04 की औसत से बल्लेबाजी की है।
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले दूसरे बल्लेबाज विराट कोहली हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में 302 वनडे मैच खेले हैं और 57.88 की औसत से बल्लेबाजी की है।
इस सूची में तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं।
धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 347 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 50.23 की औसत से बल्लेबाजी की।
भारत के लिए शुभमन गिल, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ यही तीन बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 50 से अधिक की औसत से रन बनाए हैं। इनके बाद चौथे नंबर पर लोकेश राहुल आते हैं, जिनकी औसत 49 की है।
