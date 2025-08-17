By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टेस्ट में विराट कोहली से ज्यादा शतक लगाने वाले 3 भारतीय बल्लेबाज
विराट कोहली ने साल 2025 में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2011 में खेला था।
विराट कोहली
2011 से 2025 तक के अपने टेस्ट करियर में विराट कोहली ने कुल 123 मैच खेले, जिसकी 210 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला।
टेस्ट करियर
इन 210 पारियों में विराट कोहली ने 46.85 की औसत से कुल 9230 रन बनाए।
बनाए इतने रन
विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक लगाए। इस फॉर्मेट में उन्होंने 31 अर्धशतक और 7 दोहरे शतक भी लगाए।
लगाए 30 शतक
सिर्फ तीन भारतीय बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से ज्यादा शतक लगाए हैं। आइए इनके बारे में बताते हैं आपको।
विराट से ज्यादा शतक वाले भारतीय
विराट कोहली से ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में सचिन रमेश तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं।
सचिन तेंदुलकर
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 51 शतक लगाए हैं।
लगाए हैं 51 शतक
राहुल द्रविड़ ने भी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से ज्यादा शतक लगाए हैं।
राहुल द्रविड़
द्रविड़ ने भारत के लिए 163 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 284 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 36 शतक लगाए हैं।
लगाए हैं 36 शतक
लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से ज्यादा शतक लगाए हैं।
सुनील गावस्कर
सुनील गावस्कर ने भारत के लिए 125 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 10 हजार से ज्यादा रन बनाए और 34 शतकीय पारियां भी खेलीं।
34 शतक
