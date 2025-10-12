By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
साड़ी की प्लीट्स बनेंगी परफेक्ट, 3 टिप्स करें नोट
साड़ी परफेक्ट पहनी गई हो, तो सबसे सुंदर लुक देती है। हर महिला को साड़ी पहनना पसंद होता है।
साड़ी
अगर आप भी परफेक्ट साड़ी ड्रेप करना चाहती हैं, तो 3 आसान स्टेप्स को गांठ बांध लें।
कैसे करें ड्रेप
सबसे पहले पेटीकोट को अच्छे से बांध लें। नारा कसा होगा, तो साड़ी सही से बंध जाएगी।
पेटीकोट कसें
फिर साड़ी पहनना शुरू करें। किनारा आगे की ओर खोसकर फिर प्लीट्स बनाना शुरू करें।
साड़ी पहनें
पेटीकोट में जो साड़ी का किनारा फंसाया है, उसमें एक गांठ बांधकर अंदर खोंस लें
पहला स्टेप
दूसरा स्टेप
प्लीट्स को बनाते हुए मजबूती से उन्हें पकड़ें। फिर इन्हें पिन से टक कर लें। इससे ये सेट रहेंगी।
तीसरा स्टेप
गांठ को अंदर ही रहने दें और साइड से टाइट खींचते हुए पल्ला लें। आप ओपन पल्लू या बांधकर बनाएं।
सेट हो जाएगी साड़ी
इन टिप्स की मदद से साड़ी परफेक्ट और बिल्कुल सेट स्टाइल में बंध जाएगी। ये खुलेगी भी।
दीया मिर्जा के क्लासी फ्यूजन ड्रेसेस
Click Here