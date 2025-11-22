By Vimlesh Kumar Bhurtiya
टेस्ट क्रिकेट में 100+ छक्के लगाने वाले 3 बैटर

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के नाम है।

बेन स्टोक्स

उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 207 टेस्ट पारियां खेली हैं, जिनमें 136 छक्के लगाए हैं।

136 छक्के 

सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टेस्ट बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम हैं।

ब्रैंडन मैकुलम

मैकुलम ने 176 टेस्ट पारियों में 107 छक्के लगाए हैं।

107 छक्के

लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं। उन्होंने 137 टेस्ट पारियों में 100 छक्के लगाए हैं।

एडम गिलक्रिस्ट

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज

