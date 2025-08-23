By Vimlesh Kumar Bhurtiya
25 साल की गर्लफ्रेंड, 76 साल का बॉयफ्रेंड...

कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इसका आज एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है।

जी हां, एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने उम्र के बंधन को तोड़ दिया है।

यह कहानी एक 25 साल की लड़की और एक 76 साल के बुजुर्ग की है।

उम्र में काफी अंतर होने के बावजूद ये लोग रिश्ते में हैं।

यह कहानी अमेरिका के सैन डिएगो शहर की एक लड़की डायना मोंटाना की है।

इस 25 साल की लड़की को 76 साल के बुजुर्ग से प्यार हो गया।

उस बुजुर्ग प्रेमी का नाम एडगर है।

दोनों ने आपसी सहमति से साल 2024 में शादी भी कर ली है।

इस कपल को कई जगह आलोचना सहने को मिल रही है, तो कुछ जगह लोग तारीफ भी कर रहे हैं।

