25 साल की गर्लफ्रेंड, 76 साल का बॉयफ्रेंड...
कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। इसका आज एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है।
प्यार की कोई उम्र नहीं
जी हां, एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने उम्र के बंधन को तोड़ दिया है।
उम्र के बंधन को तोड़ा
यह कहानी एक 25 साल की लड़की और एक 76 साल के बुजुर्ग की है।
25 साल की गर्लफ्रेड, 76 का बीएफ
उम्र में काफी अंतर होने के बावजूद ये लोग रिश्ते में हैं।
रिश्ते में
यह कहानी अमेरिका के सैन डिएगो शहर की एक लड़की डायना मोंटाना की है।
डायना मोंटाना
इस 25 साल की लड़की को 76 साल के बुजुर्ग से प्यार हो गया।
76 साल के बुजुर्ग से हुआ प्यार
उस बुजुर्ग प्रेमी का नाम एडगर है।
एडगर के प्यार में पड़ी मोंटाना
दोनों ने आपसी सहमति से साल 2024 में शादी भी कर ली है।
2024 में की शादी
इस कपल को कई जगह आलोचना सहने को मिल रही है, तो कुछ जगह लोग तारीफ भी कर रहे हैं।
तारीफ और आलोचना दोनों
