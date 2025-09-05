By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 05, 2025
Sports
टी 20 इंटरनेशनल में 150+ विकेट लेने वाले 2 गेंदबाज
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ तीन ही गेंदबाज ऐसे हैं, जिन्होंने 150 या उससे अधिक विकेट लिए हैं।
टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट
कौन- कौन से हैं ये गेंदबाज आइए आज हम आपको बताते हैं।
जानिए किसने लिए
टी-20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अफगानिस्तान के राशिद खान हैं।
राशिद खान
उन्होंने अपने करियर में अब तक कुल 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 165 विकेट लिए हैं।
165 विकेटों के साथ टॉप पर
इस सूची में दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी हैं।
टिम साउथी दूसरे स्थान पर
टिम साउथी लंबे समय तक टी-20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने रहे, लेकिन हाल ही में राशिद खान ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया।
लंबे समय तक रहे नंबर वन
साउथी ने अपने करियर में कुल 126 टी-20 मैच खेले जिसमें 164 विकेट हासिल किए।
हासिल किए 164 विकेट
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी हैं।
ईश सोढ़ी
उन्होंने अपने करियर में कुल 126 मैच खेले हैं, जिसमें 150 विकेट हासिल किए हैं।
150 विकेट
