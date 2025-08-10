By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 10, 2025
खान सर को 15000 बहनों ने बांधी राखी, तस्वीरों में देखिए
अपने पढ़ाने के अलग और दिलचस्प अंदाज के कारण मशहूर पटना वाले खान सर को 15 हजार से अधिक बहनों ने राखी बांधी।
खान सर
इस साल खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर से हटकर रक्षाबंधन मनाया।
कोचिंग से हटकर मनाई राखी
उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षाबंधन का भव्य आयोजन किया।
कृष्ण मेमोरियल हॉल में
खान सर के लिए रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, जो 1:30 बजे तक चला।
राखी का कार्यक्रम
देश के कोने-कोने से आईं 15,000 से अधिक छात्राओं ने अपने प्रिय शिक्षक को राखी बांधी।
15 हजार से अधिक बहनों ने बांधी राखी
खान सर ने अपने कोचिंग की सभी छात्राओं को बहन मानते हुए यह त्योहार मनाया।
सभी छात्राएं हैं खान सर की बहन
खान सर द्वारा मनाया गया यह राखी का त्योहार एक पारिवारिक उत्सव में बदल गया।
पारिवारिक उत्सव की तरह
खान सर ने राखी बांधने वाली
अपनी
सभी बहनों के लिए 156 प्रकार के व्यंजनों का इंतजाम किया।
156 प्रकार के व्यंजन
खान सर को राखी बांधने आईं बहनों में से कई तस्वीरें काफी इमोशनल कर देने वाली थीं। जैसे इस दिव्यांग बहन द्वारा खान सर को बांधी गई राखी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है।
इमोशनल तस्वीरें
