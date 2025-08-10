By Vimlesh Kumar Bhurtiya
खान सर को 15000 बहनों ने बांधी राखी, तस्वीरों में देखिए

अपने पढ़ाने के अलग और दिलचस्प अंदाज के कारण मशहूर पटना वाले खान सर को 15 हजार से अधिक बहनों ने राखी बांधी।

खान सर

Pic Credit: Social Media

इस साल खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर से हटकर रक्षाबंधन मनाया।

कोचिंग से हटकर मनाई राखी

Pic Credit: Social Media

उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षाबंधन का भव्य आयोजन किया।

कृष्ण मेमोरियल हॉल में

Pic Credit: Social Media

खान सर के लिए रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम 9 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, जो  1:30 बजे तक चला।

राखी का कार्यक्रम 

Pic Credit: Social Media

देश के कोने-कोने से आईं 15,000 से अधिक छात्राओं ने अपने प्रिय शिक्षक को राखी बांधी। 

15 हजार से अधिक बहनों ने बांधी राखी

Pic Credit: Social Media

खान सर ने अपने कोचिंग की सभी छात्राओं को बहन मानते हुए यह त्योहार मनाया।

सभी छात्राएं हैं खान सर की बहन

Pic Credit: Social Media

खान सर द्वारा मनाया गया यह राखी का त्योहार एक पारिवारिक उत्सव में बदल गया।

पारिवारिक उत्सव की तरह

Pic Credit: Social Media

खान सर ने राखी बांधने वाली अपनी सभी बहनों के लिए 156 प्रकार के व्यंजनों का इंतजाम किया।

156 प्रकार के व्यंजन

Pic Credit: Social Media

खान सर को राखी बांधने आईं बहनों में से कई तस्वीरें काफी इमोशनल कर देने वाली थीं। जैसे इस दिव्यांग बहन द्वारा खान सर को बांधी गई राखी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

इमोशनल तस्वीरें 

Pic Credit: Social Media

जिस लड़की से थीं अफेयर की खबरें, सिराज ने उन्हीं से बंधवा ली राखी

