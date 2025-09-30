By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
14 कैरेट की सोने से बनी ज्वेलरी कैसी होती है?
14 कैरेट सोने की ज्वेलरी खूबसूरत, टिकाऊ और किफायती होती है। लेकिन यह क्या है और क्यों खास है? आइए जानें।
14 कैरेट सोने की ज्वेलरी
14 कैरेट सोना 58.3 फीसदी शुद्ध सोने और 41.7 फीसदी अन्य धातुओं (जैसे तांबा, चांदी) का मिश्रण है। यह 24 कैरेट से कम शुद्ध है।
14 कैरेट का मतलब
14 कैरेट ज्वेलरी में सुनहरा रंग होता है, लेकिन मिश्र धातुओं के कारण यह 24 कैरेट से हल्का होता है। यह चमकदार और आकर्षक होती है।
रंग और चमक
मिश्र धातुओं के कारण 14 कैरेट सोना मजबूत होता है। यह रोजमर्रा के उपयोग के लिए आदर्श है, क्योंकि यह आसानी से खराब नहीं होता है।
टिकाऊपन
14 कैरेट ज्वेलरी में अंगूठी, हार, कंगन, झुमके आदि बनाए जाते हैं। यह आधुनिक और पारंपरिक डिजाइनों में उपलब्ध है।
डिजाइन की विविधता
14 कैरेट ज्वेलरी 18K या 22K से सस्ती होती है, क्योंकि इसमें कम शुद्ध सोना होता है। यह बजट में शानदार विकल्प है।
कीमत और किफायत
14 कैरेट ज्वेलरी को साबुन-पानी से साफ करें। यह खरोंच और धुंधलापन प्रतिरोधी है, लेकिन नियमित देखभाल जरूरी है।
14 कैरेट का रखरखाव
भारत समेत अन्य देशों में 14 कैरेट ज्वेलरी शादी, सगाई और रोजमर्रा के लिए लोकप्रिय है। यह टिकाऊपन और कीमत का सही मिश्रण है।
लोकप्रियता
तांबा 14K ज्वेलरी को गुलाबी (रोस गोल्ड) बनाता है, चांदी सफेद (व्हाइट गोल्ड)। यह रंगों की विविधता देता है।
मिश्र धातुओं का प्रभाव
14 कैरेट सोने की ज्वेलरी सुंदर, टिकाऊ और किफायती है। यह हर अवसर के लिए आदर्श है।
टिकाऊ और किफायती
सांपों की जीभ बीच से दो भाग में क्यों कटी होती है?
Click Here