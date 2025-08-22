By Navaneet Rathaur
राहु के गलत प्रभाव से राहत पाने के 11 आसान उपाय
वैदिक ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है, जो शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। इसका गलत प्रभाव मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और अस्थिरता ला सकता है। आइए जानें राहु को शांत करने के उपाय।
राहु: शुभ और अशुभ का कारक
कुंडली में राहु की खराब स्थिति से मानसिक तनाव, गुस्सा, भय, बुरी आदतें, गलत संगति और आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। यह जीवन में अस्थिरता और अपराध की प्रवृत्ति भी लाता है।
राहु का गलत प्रभाव
राहु दोष कम करने के लिए वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष के साथ मधुर व्यवहार रखें। यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और परिवार में शांति लाता है।
वैवाहिक जीवन में मधुरता
प्रतिदिन या विशेष दिनों में माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह सरल उपाय राहु को शांत कर मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ाता है।
केसर का तिलक
गुरुवार को पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी या भोजन जरूरतमंदों को दान करें। यह राहु के दुष्प्रभाव को कम कर धन और सुख बढ़ाता है।
गुरुवार को करें ये दान
राहु के दुष्प्रभाव को बढ़ाने वाली गलत आदतें और नकारात्मक संगति से दूर रहें। सकारात्मक जीवनशैली अपनाने से राहु शुभ फल देता है।
गलत आदतों से दूरी
घर का शौचालय और सीढ़ियां वास्तु नियमों के अनुसार बनवाएं। यह राहु से संबंधित समस्याओं को कम करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
वास्तु नियमों का पालन
प्रतिदिन स्नान के बाद 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। यह राहु दोष को कम कर मानसिक शांति देता है।
राहु मंत्र का जाप
शनिवार या राहुकाल में काल भैरव, भगवान शिव और मां दुर्गा की पूजा करें। यह राहु के दुष्प्रभाव को कम कर जीवन में स्थिरता लाता है।
काल भैरव और शिव पूजा
ज्योतिषी की सलाह से चांदी की अंगूठी में गोमेद रत्न शनिवार को धारण करें। इस रत्न को धारण करने से राहु का दुष्प्रभाव कम होता है।
गोमेद रत्न
राहु के गलत प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को काले तिल या सरसों तेल का दान करें।
शनिवार को दान
अगर आप राहु से शुभ फल चाहते हैं, तो पक्षियों को दाना डालें, खासकर कौए को। यह राहु के दुष्प्रभाव को कम करता है।
पक्षियों को दाना
अगर आप राहु की खराब स्थिति से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो पुजा स्थान में विधि-विधान से राहु यंत्र की स्थापना पूजा करें।
राहु यंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
