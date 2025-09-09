By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
ये 11 बायोपिक फिल्में बुरी तरह हुईं फ्लॉप
शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बालासाहेब ठाकरे पर बनी फिल्म ठाकरे फ्लॉप साबित हुई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लीड रोल निभाया था।
ठाकरे
PC: IMDb
तमिलनाडु की पूर्व सीएम जे जयललिता का किरदार निभाकर कंगना रनौत की खूब तारीफ हुई। लेकिन फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई।
थलाइवी
PC: IMDb
दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के राजनैतिक जीवन पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी फ्लॉप साबित हुई।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
PC: IMDb
एक्टर विवेक ओबेरॉय ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में लीड रोल निभाया। उन्हें पसंद किया गया लेकिन फिल्म नहीं चल पाई।
पीएम नरेंद्र मोदी
PC: IMDb
पूर्व पीएम-स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित फिल्म मैं अटल हूं भी कमाल नहीं दिखा पाई। लोगों ने इसकी काफी आलोचना की।
मैं अटल हूं
PC: IMDb
मैं और चार्ल्स
सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की बायोपिक फिल्म मैं और चार्ल्स में रणदीप हुड्डा की एक्टिंग अच्छी थी। लेकिन कहानी कमजोर पड़ गई।
PC: IMDb
मंगल पांडे - द राइजिंग
हिस्टॉरिकल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म मंगल पांडे - द राइजिंग में आमिर खान ने मुख्य किरदार निभाया। ये फिल्म में नहीं चल पाई।
PC: IMDb
शाबाश मिठू
PC: IMDb
एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने महिला क्रिकेट टीम की पूर्व टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज की जिंदगी पर बनी फिल्म शाबाश मिठू में काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।
छपाक
PC: IMDb
साल 2020 में रिलीज हुई छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की कहानी को दर्शाती है। लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिरी।
इमरजेंसी
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी ऐसा ही हाल रहा। दमदार एक्टिंग के बाद भी फिल्म सफल नहीं हो पाई।
PC: IMDb
अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी भी थिएटर में कब आई और गई पता नहीं चला।
PC: IMDb
